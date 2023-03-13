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Военные российской армии круглосуточно ведут наступление около Кременной в Луганской народной республике. Украинские войска на этом участке истощены и несут много потерь. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на военных ВСУ из 131-го батальона разведки.

Они рассказали, что на данном участке боевых действий российские военные интенсивно применяют минометы и артиллерию. По несколько раз в день идут обстрелы, после чего бой ведет пехота. Военные сообщают, что их подразделение понесло серьезные потери, а у солдат уже нет сил. Они называют свою локацию под Кременной в бору «проклятым лесом».

Также боевики ВСУ признали, что у российских подразделений много танков, по этой причине идти в контрнаступление в этом направлении нереально.

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