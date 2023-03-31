Высокопоставленные чиновники департамента Пентагона по ВВС поочередно заявили, что последнее испытание гиперзвуковой ракеты ARRW «не было успешным», и служба намерена окончательно отказаться от уже запланированной закупки этой «проблемной системы». Об этом сообщают ведущие военные СМИ США. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Глава департамента Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил на слушаниях в конгрессе, что проведенные его службой 13 марта ключевые испытания широко разрекламированного ранее «первого боеспособного гиперзвукового оружия» Америки «не увенчались успехом».

Портал Defense News указывает, что Кендалл сообщил Комитету по ассигнованиям Палаты представителей в связи с запросом бюджета его ведомства на 2024 финансовый год, что «окончательное решение о продолжении программы» следует перенести в рамках бюджетного процесса на следующий, 2025 год – после изучения неудачных мартовских испытаний и, возможно, проведения еще двух испытательных запусков.

В 2023 финансовом году ВВС США получили почти 115 миллионов долларов на исследования, разработки, испытания и оценку ARRW по сравнению с 308 миллионами долларов в предыдущем году. Служба запросила еще 150 миллионов долларов на 2024 финансовый год (в США он начинается с 1 октября), но в бюджетных документах ничего не было сказано о том, каким может быть финансирование программы в последующие годы.

«Китай и Россия вложили значительные ресурсы в разработку гиперзвукового оружия для своих вооруженных сил, и несколько американских законодателей выразили обеспокоенность тем, что США делают недостаточно для развертывания собственных гиперзвуковых возможностей», – подчеркивает Defense News.

На минувшей неделе ВВС США сообщали, что они провели второй испытательный запуск полностью работоспособного прототипа ARRW у побережья южной Калифорнии. Но служба не раскрыла в этом заявлении подробностей об этих испытаниях или даже об их успешности, лишь отметив, что они достигли «нескольких целей». Эта формулировка отличалась от декабрьского заявления ВВС о предыдущем испытании действующего прототипа ARRW, в котором служба заявила, что «запуск оружия прошел успешно и отвечает всем целям».

Американское военное издание Breaking Defense дополняет, что на следующий день после отчета Кендалла в Конгрессе глава отдела закупок ВВС Эндрю Хантер в письменном заявлении подкомитету по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей уведомил, что его служба «в настоящее время не намерена осуществлять последующие закупки ARRW после завершения программы прототипирования».

«Развязка программы наносит серьезный удар усилиям Пентагона по развертыванию арсенала гиперзвукового оружия. Хотя проект ARRW рассматривался как потенциально первое действующее гиперзвуковое оружие Соединенных Штатов, программа была прервана серией трех подряд неудачных испытаний в 2021 году, прежде чем в декабре прошлого года была проведена первая и успешная «всесторонняя оценка» прототипа», – отмечает Breaking Defense.

Издание также напоминает, что ARRW является «одним из двух ключевых гиперзвуковых проектов ВВС США». Другой – крылатая ракета Hypersonic Attack (HACM) – все еще находится в стадии разработки. Согласно бюджетным документам от ВВС, служба запрашивает у Конгресса 381 миллион долларов в 24 финансовом году для «продолжения ускоренной работы по созданию прототипа» этой крылатой ракеты.

Помимо этого, существует также и «совместная» программа создания противокорабельной гиперзвуковой ракеты большой дальности (HALO), предназначенной для использования на боевых самолетах как ВМС, так и ВВС США. Но в текущем виде эта программа предусматривает получить боеспособное оружие лишь «примерно к 2029 году».

ВМС США обратились к компаниям Lockheed Martin и Raytheon с просьбой приступить к разработке собственных прототипов гиперзвукового оружия воздушного базирования для уничтожения кораблей, при этом к концу 2024 года компании представят предварительные проекты и, в конечном итоге, испытательный полет прототипа.