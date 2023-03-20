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В подмосковном городе Щелково в электрических проводах застрял дрон. Об этом сообщает канал Телеграм Mash.

Отмечается, что подобный случай в России уже не первый за день. По данным издания, на беспилотнике, который застрял в Подмосковье, нет каких-либо знаков, указывающих на то, кому он принадлежит. Сотрудники спецслужб уже оцепили район, где случился этот инцидент.

Эксперты установят, чей это беспилотник и откуда он мог быть запущен.

Также 20 марта еще один дрон, запутавшийся в проводах ЛЭП, нашли в Белгородской области, примерно в 5 километрах от границы России с Украиной.

До этого сообщалось о беспилотнике, который упал в Тульской области, в Одоевском районе. На нем также отсутствовали какие-либо опознавательные знаки.

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