Вооруженные силы Украины прошедшей ночью обстреляли ряд населенных пунктов, которые находятся на левом берегу Днепра. В общей сложности националисты киевского режима выпустили по поселениям, где живут мирные жители, 44 снаряда. Подробности сообщает издание ТАСС, ссылаясь на данные местных экстренных служб.

Сообщается, что боевики ВСУ целились в объекты инфраструктуры в таких поселениях, как Новая Каховка, Горностаевка, Великая Лепетиха. Данные о возможных жертвах среди мирного населения и нанесенных повреждениях уточняются спецслужбами.

Напомним, Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на территории Украины с февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина.