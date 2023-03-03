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Украинские источники распространяют видео, на котором продемонстрировано использование минометов иранского производства НМ-16 украинскими военнослужащими 24-й ОМБр. На видеокадрах можно рассмотреть, как украинский боец вставляет боеприпас в миномет. Если судить по маркировке, то на видео представлена иранская мина М48. Такие боеприпасы были выпущены еще в прошлом году.

Известно, что Киев и Тегеран не находятся в приятельских отношениях из-за обвинений Ирана со стороны украинских властей в поставках вооружения для Российской Федерации. Стоит отметить об отсутствии доказательств по данному вопросу у киевского режима. Исходя из этого, можно сделать вывод, что иранское вооружение не может попасть в руки ВСУ напрямую из Тегерана.

По всей вероятности, данные минометы были переданы ВСУ американцами, которые неоднократно заявляли об осуществлении захвата военными кораблями ВМС США гражданских судов в Оманском заливе, перевозивших крупные партии вооружения и боеприпасы из Ирана в Йемен. Поэтому совсем не сложно сделать вывод, откуда у ВСУ появилось иранское вооружение.

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