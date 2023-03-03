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Украинские боевики показали на видеозаписи фильтровальную станцию, построенную на базе грузового автомобиля ЗиЛ-131. Грузовик является «африканским ленд-лизом». Такую информацию передает издание «Военное дело».

По словам украинского бойца, эта техника уже неоднократно «повидала мир». На видео можно рассмотреть плохо закрашенную аббревиатуру UN (Организация объединенных наций). Видно, что буквы были закрашены наспех. Автор ролика сетует, что «дожились, если с Африки машины забираем». Но в итоге все равно говорит, что техника еще им послужит.

Вероятнее всего фильтровальная станция не будет использоваться по назначению. Украинцы снимут ее и поставят стандартный кунг, чтобы перевозить в ЗиЛе боеприпасы, провизию, солдат.

Стоит отметить, что о явном дефиците техники на фронте с украинской стороны говорит большое число видеозаписей с просьбами к волонтерам и обычным гражданам Украины предоставить средства на приобретение автотранспорта.

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