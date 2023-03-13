Украинский конфликт вызвал большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике, что отразилось на обеих сторонах. Об этом рассказал Шон Белл, обозреватель из Британии, пишет «Военное обозрение».

По его мнению, такое сражение можно отнести к «гладиаторским боям», которые проходили в Средние века. Тогда противоборствующие стороны продолжали драку до полного изнеможения.

Аналитик считает, что победить Россию можно только одним путем. Это должна быть высокотехнологичная война. Поэтому Белл призывает Украину отступить и окрепнуть, а затем начать бой с новыми силами.

Ранее Белл назвал ошибку командования ВСУ в Артемовске, которая стала смертельной. По мнению обозревателя, стратегия, которую выбрал Зеленский, делает ВСУ слабее, и это только идет на пользу России.