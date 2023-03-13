ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский конфликт вызвал большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике, что отразилось на обеих сторонах. Об этом рассказал Шон Белл, обозреватель из Британии, пишет «Военное обозрение».

По его мнению, такое сражение можно отнести к «гладиаторским боям», которые проходили в Средние века. Тогда противоборствующие стороны продолжали драку до полного изнеможения.

Аналитик считает, что победить Россию можно только одним путем. Это должна быть высокотехнологичная война. Поэтому Белл призывает Украину отступить и окрепнуть, а затем начать бой с новыми силами.

Ранее Белл назвал ошибку командования ВСУ в Артемовске, которая стала смертельной. По мнению обозревателя, стратегия, которую выбрал Зеленский, делает ВСУ слабее, и это только идет на пользу России.

Вам может понравиться

BBC отстранила от эфира Линекера за высказывание о политике Британии по вопросу беженцев

BBC – Британская вещательная компания отстранила от работы Гари Линекера, бывшего нападающего английской сборной по футболу. Бывший форвард «Тоттенхэма» и «Барселоны» теперь отстранен от эфира. Он вел главную футбольную программу

Видеокадры боев в Артемовске демонстрируют огромные потери со стороны ВСУ

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской Весны» было опубликовано видео с «дорогой смерти» неподалеку от Артемовска (украинское название Бахмут). На видеозаписи можно увидеть, как по переправе с огромным количеством разбитой

В аэропорту Молдовы был задержан якобы боец ЧВК «Вагнер»

Как сообщает издание «Московский комсомолец», в международном аэропорту Кишинева был содержан мужчина, которого сотрудники погранслужбы идентифицировали в качестве члена ЧВК «Вагнер». Такая информация появилась в официальном Телеграм-канале молдавской Погранполиции. Согласно