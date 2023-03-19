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Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», на украинских интернет-ресурсах появились видеозаписи, на которых можно увидеть, как украинские боевики начиняют взрывчаткой боевые мини-роботы и отправляют их на позиции российских военных.

Эти роботы уже получили название «джихад-мобили». Они являются реальной угрозой для российских бойцов. Такой дрон представляет собой колесный робот, основным предназначением которого является доставка боеприпасов к технике и позициям противника с целью осуществления подрывной деятельности.

Украинский дрон-камикадзе может нести боеприпас, мощность которого составляет до 12 кг в тротиловом эквиваленте. В качестве боевого заряда чаще всего используются противотанковые и противопехотные мины. Высокая мощность заряда способна нанести поражение, как живой силе, так и бронированной технике.

Управление данным типом роботов производится при помощи радиосвязи. Оператор может находится в закрытой позиции. Размер машины составляет менее одного метра. Робот оснащен гусеничным ходом и видеокамерой, позволяющей оператору беспроблемно преодолевать препятствия. Подрыв осуществляется также согласно команде оператора.

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