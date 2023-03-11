Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование Вооруженных сил Украины перебросило новое «пушечное мясо» на линию боевого соприкосновения рядом с Белогоровкой. На этот участок направили много мобилизованных украинцев, которые не обучены и не имеют никакого боевого опыта.

Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что около Кременной зафиксировано около ста неподготовленных мобилизованных солдат ВСУ. Они не проходили никакого обучения, а сразу после того как их мобилизовали, привезли на передовую.

Она также отметил, что необученных солдат отправляли изначально из Днепропетровска на учебный полигон, где они будто бы должны были пройти обучение. Однако о действительной точке назначения мобилизованные узнали только по факту, когда их привезли на линию боевого соприкосновения около Кременной.

Вам может понравиться

«Яндекс» перевел своих сотрудников на гибридный режим с возможностью работы в зарубежных хабах

Сотрудники российской компании «Яндекс» получили возможность работать в гибридном режиме. При этом можно выполнять свои рабочие обязанности не только в офисе на территории России, но и в любом из хабов

Военкор Ткач заявил, что Артемовск может быть полностью взят под контроль российских сил уже через 10 дней

Военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с журналистами URA.RU высказал свое мнение, что если российские войска будут вести наступление в Артемовске (украинское название Бахмут) в том же темпе,

Российским войскам осталось преодолеть небольшой рубеж, чтобы войти в Авдеевку

Вооруженные силы Украины ежедневно наносят сотни ударов из Авдеевки по территории Донецка, из-за чего страдают мирные жители. За последние 8 лет боевики киевского режима сделали из населенного пункта настоящую крепость,