Командование Вооруженных сил Украины перебросило новое «пушечное мясо» на линию боевого соприкосновения рядом с Белогоровкой. На этот участок направили много мобилизованных украинцев, которые не обучены и не имеют никакого боевого опыта.

Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что около Кременной зафиксировано около ста неподготовленных мобилизованных солдат ВСУ. Они не проходили никакого обучения, а сразу после того как их мобилизовали, привезли на передовую.

Она также отметил, что необученных солдат отправляли изначально из Днепропетровска на учебный полигон, где они будто бы должны были пройти обучение. Однако о действительной точке назначения мобилизованные узнали только по факту, когда их привезли на линию боевого соприкосновения около Кременной.