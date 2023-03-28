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Украинские военные в боях начали применять старые советские 85-мм артиллерийские орудия модели Д-44. Доказательством этому стали кадры, которые боевики ВСУ массово публикуют в соцсетях.

Пушку Д-44 изобрели советские конструкторы на Урале в 1944 году. Советская армия получила их на вооружение уже после завершения ВОВ, в 1946 году.

Д-44 выпускали до 1954 года, всего было произведено почти 11 тысяч единиц орудия. Советская пушка до сих пор стоит на вооружении ряда стран, и особенно в государствах Африки.

Оружие с калибром 85 мм способно перейти в боевую позицию в течение одной минуты. Расчет включает 5 солдат. Скорострельность Д-44 равна 10-15 выстрелов за одну минуту.

Украинцы уже применяли пушки Д-44. Их использовали бойцы Нацгвардии в 2014 году в боях за Донбасс.

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