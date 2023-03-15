ВСУ «победили» подразделение российских войск при помощи видеокадров, которые уже устарели. «Мощное наступление» случилось только в социальных сетях, сообщает ресурс «Русская весна».

Ранее СМИ Украины распространили информацию, что ВСУ успешно осуществили контратаку около населенного пункта Невельское и отбросили российские формирования назад.

В действительности же, эти кадры были сняты около поселка Невельское с российского дрона тогда, когда ВС России только начали подходить к Авдеевке. С того момента армия РФ ушла уже на много километров вперед.

Военные корреспонденты издания добавили, что публикуют видео обычно позже, чем оно было снято. Это необходимо, чтобы не выдавать замысел российского командования и позиции наших бойцов.