Российские военные почти взяли Артемовск в кольцо. Косвенно эти данные подтвердили и в украинском Генштабе. В его сводке сообщается о жестких боях около Богдановки, Орехово-Василевки и Ивановского.

Также активные бои идут на Авдеевском направлении. Сообщается о кровопролитных сражениях около села Новобахмутовка. Военные РФ штурмуют район в направлении к трассе Н20. Эта дорога имеет стратегическое значение, поскольку через нее украинские подразделения на окраинах Авдеевки получают снабжение и подкрепление.

По мнению экспертов, как только трасса окажется под контролем российских Вооруженных сил, то гарнизон неприятеля окажется в тактическом окружении подобно обстановке, которая сложилась в Артемовске.