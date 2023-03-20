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Солдаты российских Вооруженных сил применили звуковую аппаратуру на побережье Каховского водохранилища в Запорожской области. Через динамики они обратились к неприятелю с призывом сдаться. Об этом пишет РИА Новости.

Специальная операция РФ на территории Украины идет уже больше года. За этот период российские военные первый раз обратились подобным образом к боевикам ВСУ с Каховского водохранилища. Обращение ВС России передавали одновременно на четырех языках – украинский, польский, английский и французский.

Сообщается, что в утренние часы представители российской армии при помощи подготовленного ранее оборудования обратились к неприятелю. Они пытались объяснить, что солдаты не нужны властям страны, а нужны только своим родственникам. После этого в подразделении РФ подтвердили, что солдаты ВСУ отреагировали на сообщение.

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