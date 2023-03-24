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Украинские ВС попытались атаковать жилые кварталы населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области, однако ВС РФ отразили этот удар, рассказал руководитель пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Он отметил, что населенный пункт располагается на левом берегу Днепра и находится под контролем российских военных. ВСУ запустили сразу три барражирующих боеприпаса, которые по всем расчетам должны были поразить жилые кварталы города. Однако этого не произошло.

Расчет зенитно-ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» своевременно обнаружил вражеские дроны и все их уничтожил. При падении обломков беспилотников никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Напомним, что с украинскими дронами также эффективно борются расчеты зенитно-ракетных комплексов “Оса”, которые сбивают БПЛА, летящие на высоте от 100 до 5 000 метров.

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