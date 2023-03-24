Морские пехотинцы Тихоокеанского флота успешно ведут наступление на Южно-Донецком направлении. Прикрытие подразделений с воздуха обеспечивается зенитно-ракетными комплексами «Оса», которые «специализируются» на уничтожении украинских дронов.

По словам начальника расчета, всего одна батарея сумела сбить 150 таких целей. Беспилотники противника летают на разной высоте, от 100 до 5 000 метров, однако у ЗРК имеется все нужное для того, чтобы успешно их находить и сбивать.

На кадрах записи, появившейся в Сети видно, как зенитно-ракетный комплекс выдвигается на позицию, обнаруживает воздушную цель и наносит по ней удар ракетой. Несмотря на преклонный возраст таких ЗРК, они все еще успешно решают свои боевые задачи.