ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие РФ предотвратили попытку перемещения украинской колонны с боевой бронированной техникой. Она направлялась из населенного пункта Лукьяновское в сторону Запорожья. Об этом проинформировал Александр Гордеев, возглавляющий пресс-центр российской военной группировки «Восток».

С его слов, ВСУ решили воспользоваться плохой погодой и попытались выдвинуться из Лукьяновского. Но российские разведчики обнаружили колонну, в составе которой было около 10 бронированных боевых машин. Артиллерийские подразделения открыли огонь по неприятелю, в результате удара было уничтожено два украинских бронеавтомобиля.

Также Гордеев рассказал, что российские военные при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук» сбили украинский вертолет Ми-8 около Запорожья. Вертолет летел над населенным пунктом Темировка, его экипаж планировал нанести авиаудар по российским позициям.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал о важности превосходства в снарядах в зоне СВО

Владислав Шурыгин, военный эксперт, рассказал, что большое значение при проведении специальной военной операции имеет то, на чьей стороне есть преимущество в боеприпасах. Важно количество снарядов и артиллерии у противника. Авиация

ВСУ начали новую тактику и выжигают все земли в жилом секторе на юге Артемовска

Украинские военные начали воевать по-новому. Теперь они применяют в Артемовске тактику выжженной земли. Таким образом они пытаются полностью уничтожить жилой сектор в южной части города, который ранее занимали, а затем

Бывший президент Франции Олланд заявил, что Владимир Путин надеялся на мягкую реакцию Запада после начала СВО

Лидеры Франции и Германии всеми силами пытались предотвратить эскалацию конфликта на территории Украины, однако этого не удалось добиться из-за того, что президент России Владимир Путин не верил в сильную ответную