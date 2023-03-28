Военнослужащие РФ предотвратили попытку перемещения украинской колонны с боевой бронированной техникой. Она направлялась из населенного пункта Лукьяновское в сторону Запорожья. Об этом проинформировал Александр Гордеев, возглавляющий пресс-центр российской военной группировки «Восток».

С его слов, ВСУ решили воспользоваться плохой погодой и попытались выдвинуться из Лукьяновского. Но российские разведчики обнаружили колонну, в составе которой было около 10 бронированных боевых машин. Артиллерийские подразделения открыли огонь по неприятелю, в результате удара было уничтожено два украинских бронеавтомобиля.

Также Гордеев рассказал, что российские военные при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук» сбили украинский вертолет Ми-8 около Запорожья. Вертолет летел над населенным пунктом Темировка, его экипаж планировал нанести авиаудар по российским позициям.