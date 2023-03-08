ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские власти продолжают утверждать, что ВСУ будут держать оборону Бахмута (ранее Артемовск) до последнего. Однако командование ВСУ продолжает выводить отдельные части из города, причем некоторые подразделения покидают свои позиции самовольно. При этом в настоящий момент выход из Артемовска является опасным мероприятием, так как все дороги простреливаются российской артиллерией.

Большая часть выведенных подразделений из Артемовска направляются в места временной дислокации, размещенных на территории населенного пункта Часов Яр. Командование ВСУ планирует здесь провести перегруппировку своих сил и выстроить следующий рубеж обороны. При этом российская фронтовая авиация нанесла удары по выявленным местам расположения личного состава в окрестностях Часова Яра.

Остальные подразделения, бегущие из Артемовска, направляются в сторону Константиновки. Однако и в данном населенном пункте личный состав вооруженных сил Украины подвергается ударам со стороны российских артиллеристов. Украинские источники сообщают, что по местам дислокации личного состава ВСУ был нанесен удар из РСЗО «Торнадо» ВС РФ.

Вам может понравиться

Командование ВСУ направило в Бахмут колонну «Пантер» из ОАЭ

Колонна бронемашин «Пантера», переданных вооруженным силам Украины Объединенными Арабскими Эмиратами, была замечена на одной из украинских дорог, двигающейся по направлению к Бахмуту (ранее Артемовск). Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале

Ситуация в Артемовске привела к разногласиям между Зеленским и Залужным

Обстановка, которая сложилась в Артемовске (укр. Бахмут), привела к серьезным разногласиям между украинским лидером Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который является главнокомандующим украинских вооруженных сил. Сообщается, что еще некоторое время

Весеннее контрнаступление ВСУ под угрозой срыва из-за применения ВС РФ новой авиабомбы УПАБ-1500Б в Авдеевке

Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, представитель ВВС Украины Игнат заявил об использовании вооруженными силами Российской Федерации новой управляемой планирующей авиационной бомбы УПАБ-1500Б по позициям