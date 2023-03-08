Украинские власти продолжают утверждать, что ВСУ будут держать оборону Бахмута (ранее Артемовск) до последнего. Однако командование ВСУ продолжает выводить отдельные части из города, причем некоторые подразделения покидают свои позиции самовольно. При этом в настоящий момент выход из Артемовска является опасным мероприятием, так как все дороги простреливаются российской артиллерией.

Большая часть выведенных подразделений из Артемовска направляются в места временной дислокации, размещенных на территории населенного пункта Часов Яр. Командование ВСУ планирует здесь провести перегруппировку своих сил и выстроить следующий рубеж обороны. При этом российская фронтовая авиация нанесла удары по выявленным местам расположения личного состава в окрестностях Часова Яра.

Остальные подразделения, бегущие из Артемовска, направляются в сторону Константиновки. Однако и в данном населенном пункте личный состав вооруженных сил Украины подвергается ударам со стороны российских артиллеристов. Украинские источники сообщают, что по местам дислокации личного состава ВСУ был нанесен удар из РСЗО «Торнадо» ВС РФ.