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Врачи из России назвали семь основных причин, из-за которых стоит убрать яблоки из ежедневного рациона. Об этом пишет ресурс «74.RU».

Сырые яблоки запрещены тем людям, кто страдает язвенной болезнью, и особенно, если диагностирована язва 12-перстной кишки. Причина в том, что кислота, которая есть в составе яблок, сильно раздражает слизистую органов пищеварительного тракта. Об этом рассказала Галина Барташевич, гастроэнтеролог.

Также медики рекомендуют не есть яблоки при наличии аллергической реакции, индивидуальной непереносимости, а также при язвах, гастрите или при диагностированном некомпенсированном сахарном диабете.

При этом врачи отмечают, что яблоки – это полезный фрукт, который богат витаминами и укрепляет сердце и сосуды.

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