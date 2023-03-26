Врачи из России назвали семь основных причин, из-за которых стоит убрать яблоки из ежедневного рациона. Об этом пишет ресурс «74.RU».

Сырые яблоки запрещены тем людям, кто страдает язвенной болезнью, и особенно, если диагностирована язва 12-перстной кишки. Причина в том, что кислота, которая есть в составе яблок, сильно раздражает слизистую органов пищеварительного тракта. Об этом рассказала Галина Барташевич, гастроэнтеролог.

Также медики рекомендуют не есть яблоки при наличии аллергической реакции, индивидуальной непереносимости, а также при язвах, гастрите или при диагностированном некомпенсированном сахарном диабете.

При этом врачи отмечают, что яблоки – это полезный фрукт, который богат витаминами и укрепляет сердце и сосуды.