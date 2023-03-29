Совсем недавно армия РФ получила на вооружение первые беспилотники «Форпост». Этот летательный аппарат был создан на базе зарубежных аналогов, которые производились в России по лицензии. Дроны были модернизированы, а для их производства стали применяться полностью отечественные комплектующие. Кроме этого, они получили новые функции.

Сейчас российские военные активно применяют беспилотники «Форпост» в ходе спецоперации. Используются сразу два вида дронов – и разведывательные, и ударные.

«Форпост» может не только вести разведку, но и выявлять точные координаты, а также передавать их подразделениям. Умеет он нести и использовать оружие. Под крылом квадрокоптера встроены два узла, к ним можно крепить снаряды малого калибра. Специально для этой модели дрона были разработаны бомбы и снаряды.

Ударный вариант русского дрона называется «Форпост-РУ».