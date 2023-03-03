Андрей Марочко, представитель ЛНР, ранее рассказал, что в рядах ВСУ находятся 16-летние резервисты. Информацию подтвердил украинский военнопленный из 77-й бригады.

Алексей Захаров, психолог и ветеран боевых действий, отметил, что подростки в зоне боевых действий являются более опасным противником, в отличие от взрослых. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В истории есть много примеров, когда в регулярной армии использовали детей. Психолог отметил, что при боевом столкновении взрослый военный не сможет стрелять по ребенку. И это только на руку подросткам, которые отличаются обычно особой жестокостью и не имеют никакого жизненного опыта. Действия подростков с автоматами в руках являются непредсказуемыми.