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Операцию по взятию «Артемовского завода по обработке цветных металлов» (АЗОМ) отрядам ЧВК «Вагнер» серьезно осложнят подземные убежища и крепкие бетонированные постройки комплекса. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

Утром 10 марта стало известно, что «вагнеровцы» зашли в промзону АЗОМ с севера и ведут наступление вглубь территории предприятия. Обозреватель Борис Рожин отметил, что взять завод «с наскока» не получится, как и в случае с любыми другими индустриальными объектами.

«Там есть крепкие бетонированные постройки, которые достаточно непросто разрушить. Плюс подземные убежища, то есть различные полуподвальные и подвальные помещения, где можно хранить боеприпасы, укрывать личный состав и даже технику, как это было и на “Азовстали”», — заявил он.

Эксперт добавил, что АЗОМ — один из форпостов ВСУ, за счет которого противник попытается затормозить продвижение «оркестра». Бойцы ЧВК «Вагнер» же, полагает Рожин, постараются окружить предприятие, чтобы вынудить украинские войска отступить.

«Точно так же как российские силы действовали в Мариуполе, когда каждое из крупных предприятий в первую очередь стремились окружить, чтобы потом приступить к уничтожению обороняющихся там войск», — заметил эксперт.

Рожин напомнил, что заблокированные на «Азовстали» украинские подразделения пытались прорваться к металлургическому комбинату имени Ильича, но в итоге были вынуждены капитулировать.

АЗОМ был построен в 1954 году, при этом предполагалось, что он сможет функционировать даже в условиях ядерной войны. Разветвленная система подземных коммуникаций предприятия выходит далеко за пределы его территории.

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