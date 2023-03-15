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Российские военнослужащие успешно отработали борьбу с РЛС неприятеля. Об этом рассказал Алексей Леонков, военный эксперт, пишут «Известия».

Он отметил успехи бойцов РФ в данном направлении. Ответы российских сил в виде технических устройств стали все чаще появляться на передовой линии. Повышается и квалификация тех военных, кто применяет данные устройства.

Леонков рассказал, что средства радиотехнической разведки обнаруживают работу РЛС контрбатарейных станций противника. Они способны определить РЛС даже в момент их кратковременной активации. В результате их выявляют и ликвидируют.

Военный эксперт отметил успешную работу связки – беспилотный аппарат, станция радиотехнической разведки и средство для поражения. В качестве последнего применяется РСЗО, авиация или ствольная артиллерия, в зависимости от ситуации.

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