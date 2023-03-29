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Если ВСУ начнут использовать танковые снаряды с обедненным ураном, это приведет к серьезным последствиям для всей страны. Об этом рассказал Франц Клинцевич, военный эксперт.

Он пояснил, что в ходе выстрела боеприпасы сбрасывают урановую пыль, которая является токсичной. Земля, на которая она попадет, станет непригодной для ведения на ней сельского хозяйства. А если учитывать, что уран распадается 17 миллиардов лет, то западные снаряды могут лишить Украину сельскохозяйственной отрасли навсегда.

Клинцевич отметил, что украинские танковые экипажи уже начали обучаться тому, как применять урановые снаряды.

Ранее глава Минобороны Великобритании сообщила, что в следующий пакет военной помощи Киеву страна включит боеприпасы с обедненным ураном.

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