ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анатолий Матвийчук, военный эксперт, заявил, что российские вооруженные силы должны мощно ударить по Украине. Это стало бы разумным ответом на совершенный сегодня украинскими диверсантами террористический акт в Брянской области. Он считает, что нельзя оставлять подобные действия без наказания.

Эксперт рассказал, что Кирилл Буданов, глава украинского ГУР, который организовал подрыв Крымского моста, уже заявлял, что боевые действия диверсионно-разведывательных групп будут перемещены в российские регионы. Именно эти планы и были реализованы 2 марта.

По мнению Матвийчука, армия РФ должна нанести удар такой силы, чтобы у украинцев навсегда пропало желание даже думать о терроризме. Эксперт считает, что необходимо уничтожить центры принятия решений, расположенные в Киеве, чтобы после удара квартал на Банковской улице был стерт с лица земли.

Вам может понравиться

Западные лидеры в частном порядке признают, что Украина не способна победить

Согласно просочившимся «утечкам» о личных беседах лидеров Германии и Франции с Зеленским, Украину начали принуждать стремиться к переговорному решению конфликта с Россией. «Возвращением к реализму» назвал это Джо Лауриа, обозреватель

Американский наемник, перешедший на сторону ВС РФ, рассказал о пытках российских пленных бойцами «Иностранного легиона»

Американский наемник Джон Макинтайр, который перешел из украинского «Иностранного легиона» на сторону ВС России, рассказал о том, как украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита. Также с помощью

Глава Николаевской области сообщил об изменении тактики ракетных ударов России

Российские ВС в последние дни полностью поменяли тактику нанесения ударов и планируют ударить по стратегическим объектам Николаевской области. Об этом рассказал глава региона от киевского режима Виталий Ким. Николаевский губернатор