Анатолий Матвийчук, военный эксперт, заявил, что российские вооруженные силы должны мощно ударить по Украине. Это стало бы разумным ответом на совершенный сегодня украинскими диверсантами террористический акт в Брянской области. Он считает, что нельзя оставлять подобные действия без наказания.

Эксперт рассказал, что Кирилл Буданов, глава украинского ГУР, который организовал подрыв Крымского моста, уже заявлял, что боевые действия диверсионно-разведывательных групп будут перемещены в российские регионы. Именно эти планы и были реализованы 2 марта.

По мнению Матвийчука, армия РФ должна нанести удар такой силы, чтобы у украинцев навсегда пропало желание даже думать о терроризме. Эксперт считает, что необходимо уничтожить центры принятия решений, расположенные в Киеве, чтобы после удара квартал на Банковской улице был стерт с лица земли.