Андрей Кошкин, военный эксперт, дал комментарий новости о том, что США начали поставлять на Украину свои умные бомбы JDAM для применения их в боевых действиях за Артемовск. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт рассказал, что данный тип оружия имеет свои особенности, поэтому нет уверенности в том, что украинские военные справятся с ним. Он отметил, что снаряды JDAM наводятся с помощью GPS на расстояние до 80 км. Но основная проблема в том, что для запуска бомб требуется специальное оборудование. Их нужно крепить к самолету.

Еще одна проблема для ВСУ в том, что у них нет таких самолетов, куда можно было бы прикрепить снаряд. У них есть Су-27 и Су-24, но эти истребители не могут набирать нужную высоту для запуска бомбы.