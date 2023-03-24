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Коллективный Запад решил и дальше придерживаться политики введения новых антироссийских санкций в надежде истощить экономику Российской Федерации. Такое мнение выразил военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, лидеры западных стран решили вести боевые действия на территории Украины, как можно дольше. Главной целью Запада является истощение российской экономики, чтобы в стране начались активные социальные волнения, с помощью которых они попытаются привести к власти своих  проамериканских ставленников. Однако, как считает Кнутов, руководство России прекрасно понимает замысел Запада и предпринимается необходимые контрмеры.

Экономика России успешно переводится на рельсы военного времени, чтобы обеспечить потребности вооруженных сил на фронте всем необходимым. При этом, по словам эксперта, командование ВС РФ придерживается стратегии по уничтожению максимального количества живой силы и бронетехники противника. В таких условиях военных ресурсов всего коллективного Запада хватит всего лишь на один решительный бросок, который ВСУ и должны совершить в начале апреля, резюмировал Кнутов.

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