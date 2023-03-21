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Юрий Кнутов, военный эксперт, прокомментировал атаку беспилотников на Крымский полуостров. Он заявил, что основная цель украинских ВС в таких провокациях – это запугивание мирных жителей.

Военный обозреватель считает, что путем подобных атак Вооруженные силы Украины терроризируют местное население. Еще одна цель запуска украинских дронов – сорвать курортный сезон на полуострове.

Кнутов отметил, что эффективным способом борьбы с дронами могут стать РЭБ, средства радиоэлектронной борьбы. Их можно перевозить на нужное место при помощи проходимых автомобилей.

Эксперт добавил, что требуется массовое производство таких радиоэлектронных станций и ими должна быть обеспечена каждая рота российских Вооруженных сил.

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