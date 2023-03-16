Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Панцирь-С» – российский зенитный ракетно-пушечный комплекс, а также «Тор-М2» – зенитный ракетный комплекс, способны в полной мере защитить российские склады с боеприпасами от ударов американских ракет HIMARS. Об этом пишет URA.RU.

Эксперт отметил, что эти виды зенитных ракет оптимально подходят для того, чтобы прикрыть склады. Они отлично работают по HIMARS и сбивают американские ракеты с вероятностью 90-100 процентов. Сложность заключается только в том, что российская армия должна иметь достаточное количество этих ЗРК и ЗРПК.

Кнутов привел в пример доказанный факт. Во время одной из атак со стороны ВСУ было выпущено 12 ракет HIMARS. Все они были отбиты 12 ракетами из ЗРПК «Панцирь-С». Это стопроцентная эффективность, добавил военный эксперт.

Вам может понравиться

Команда Зеленского пообещала включить битву за Зализнянское в учебники истории Украины

Особую популярность в последнее время на Украине получил проект Романа Погорелого и Руслана Микулы, за которыми стоят высокопоставленные покровители в Генштабе. Об этом пишет «Свободная пресса». Они первыми информируют об

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» атакуют на нескольких направлениях для создания оперативного простора

На очередном заседании ставки украинского главнокомандующего было принято решение продолжать пытаться удерживать Бахмут (ранее Артемовск) под контролем вооруженных сил Украины. При этом в учет не берутся колоссальные потери в живой

В Эмиратах состоялась настоящая битва производителей БПЛА

Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, руководство США будет наращивать поставки ударных дронов вооруженным силам Украины. По данным издания Defense News, Пентагон отправит на Украину