Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Панцирь-С» – российский зенитный ракетно-пушечный комплекс, а также «Тор-М2» – зенитный ракетный комплекс, способны в полной мере защитить российские склады с боеприпасами от ударов американских ракет HIMARS. Об этом пишет URA.RU.

Эксперт отметил, что эти виды зенитных ракет оптимально подходят для того, чтобы прикрыть склады. Они отлично работают по HIMARS и сбивают американские ракеты с вероятностью 90-100 процентов. Сложность заключается только в том, что российская армия должна иметь достаточное количество этих ЗРК и ЗРПК.

Кнутов привел в пример доказанный факт. Во время одной из атак со стороны ВСУ было выпущено 12 ракет HIMARS. Все они были отбиты 12 ракетами из ЗРПК «Панцирь-С». Это стопроцентная эффективность, добавил военный эксперт.