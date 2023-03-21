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Командование украинской армии действительно может попытаться ударить во фланги российским подразделениям, штурмующим Артемовск с обеих сторон, однако дальше ВСУ продвигаться некуда. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя корреспонденту газеты «Взгляд» информацию о возможной попытке деблокирования Артемовска со стороны ВСУ.

По его словам, противник продолжает накапливать свои резервы в населенных пунктах Константиновка и Часов Яр, что свидетельствует о подготовке к контрудару украинских сил. Однако российские штурмовые группы атакуют в районе Богдановки и Орехово-Василевке, чтобы растаскивать резервы ВСУ.

Онуфриенко считает, что украинское военное командование попытается нанести удар в стык подразделений ЧВК «Вагнер» и подразделений регулярной российской армии, чтобы попытаться использовать несогласованность действий между российскими войсками. Однако, судя по предвосхищающему заявлению Пригожина, российские силы готовы к такому варианту развития событий.

По мнению военного аналитика, ВСУ могли бы провести успешную контратаку в районе Артемовска, если бы начали ее до момента появления российских штурмовых групп на восточном берегу Бахмутки. В настоящий момент командование украинской армии может попытаться деблокировать Артемовск, однако этого можно будет добиться только ценой тысяч жизней солдат ВСУ, которые будут умирать за медийный успех Зеленского.

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