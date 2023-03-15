Российские военные продолжают успешное наступление в зоне спецоперации. Под удар попадает боевая техника ВСУ, а также живая сила. Теперь армия РФ активно уничтожает легкие гаубицы М777 американского производства, которые украинцы применяют в ходе СВО. Ресурс «Русская весна» сообщает, что российские Вооруженные силы успешно уничтожают данный вид вооружения на всех направлениях боевых действий.

Источник опубликовал видео, которое сняли военные группировки V. На кадрах показана как раз ликвидация очередной американской гаубицы М777. Для нанесения удара российские бойцы применили беспилотный аппарат «Ланцет».

Издание пишет, что при помощи дрона-камикадзе бойцы российской армии уничтожили артиллерийскую систему неприятеля в Запорожской области.