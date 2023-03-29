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Сергей Марченко, возглавляющий Министерство финансов Украины, сообщил, что страна тратит на военные нужды и обороны около 3,5 миллиарда американских долларов в месяц.

Он отметил, что основная задача состоит в том, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы финансировать военный бюджет.

Министр финансов Украины заявил, что в текущем году является важным собрать все налоги в полном объеме, но при этом каких-то серьезных налоговых изменений не планируется.

Ранее Алексей Гончаренко, депутат украинской Верховной рады, сообщил, что парламент страны поддержал инициативу по увеличению оборонных расходов бюджета. Сумма стала больше на 14,5 миллиарда американских долларов.

С его слов, около 10 млрд долларов из этой суммы пойдут на нужды Минобороны.

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