Командование ВСУ продолжает наращивать свою группировку сил на границе с Белоруссией за счет регулярных частей украинской армии, подразделений национальной гвардии и отрядов территориальной обороны. Об этом заявили в Госпогранкомитете Республики Беларусь.

По словам представителя белорусских пограничников, украинские военнослужащие постоянно устраивают провокации различного характера. Со стороны Украины бойцы ВСУ показывают непристойные жесты, наводят свое стрелковое оружие и выкрикивают различные оскорбления и угрозы в адрес белорусских пограничников.

Иногда на украинской приграничной территории раздаются выстрелы, также украинские бойцы устанавливают фотоловушки и могут ослеплять белорусских пограничников лазерами. При этом белорусские пограничники продолжают фиксировать предельно низкий уровень воинской дисциплины в рядах подразделений ВСУ, находящихся у границы с Белоруссией, что может привести к случайному выстрелу или другой более серьезной провокации.