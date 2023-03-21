Группа «Вагнера» продолжает проведение активных наступательных действий в Артемовске (украинское название Бахмут). Такая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным ТГ, украинские военные эксперты акцентируют внимание на сильном давлении со стороны «музыкантов». На юго-западе Артемовска сейчас ведутся ожесточенные сражения. ВСУ уже потеряли часть своих укрепрайонов в многоэтажных застройка. Также «вагнеровцы» продолжают давить противника в частном секторе.

Также ЧВК «Вагнер» совершили наступление в районе населенного пункта Богдановка и уже имеют небольшие успехи в данном направлении. Также ими были проведены несколько десятков атак в направлении Хромового. Военкоры отмечают, что ВСУ сейчас находятся в невероятно сложной обстановке, так как российские силы давят по всем направлениям.

На 20 марта по информации основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стало известно, что российскими войсками контролируется более 70% Артемовска.