ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа «Вагнера» продолжает проведение активных наступательных действий в Артемовске (украинское название Бахмут). Такая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным ТГ, украинские военные эксперты акцентируют внимание на сильном давлении со стороны «музыкантов». На юго-западе Артемовска сейчас ведутся ожесточенные сражения. ВСУ уже потеряли часть своих укрепрайонов в многоэтажных застройка. Также «вагнеровцы» продолжают давить противника в частном секторе.

Также ЧВК «Вагнер» совершили наступление в районе населенного пункта Богдановка и уже имеют небольшие успехи в данном направлении. Также ими были проведены несколько десятков атак в направлении Хромового. Военкоры отмечают, что ВСУ сейчас находятся в невероятно сложной обстановке, так как российские силы давят по всем направлениям.

На 20 марта по информации основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стало известно, что российскими войсками контролируется более 70% Артемовска.

Вам может понравиться

По всей Польше массово открываются армейские центры рекрутинга

На территории регионов Польши массово появляются армейские центры по рекрутингу. В них набирают мужчин, которые хотят стать добровольцами и служить в польской армии. Сообщается, что причиной набора военных являются амбиции

Военный блогер Суконкин сообщил о катастрофе ВС Украины в Авдеевке

Военные РФ перерезали все главные пути, по которым шло снабжение украинских сил, обороняющихся в Артемовске и Авдеевке. Об этом рассказал Алексей Суконкин, военный блогер, сообщает «МК». Он отметил, что 1-й

The Washington Post: встреча Путина и Си Цзиньпина приведет к проблемам в США

Глава Китая Си Цзиньпин запланировал прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Издание The Washington Post пишет, что этот визит будет сделан для того, чтобы разрушить миропорядок,