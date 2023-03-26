ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основная задача российского ремонтного батальона, который работает в зоне СВО на Украине – отремонтировать поврежденную или вышедшую из строя военную технику и вернуть ее на передовую. Со служащими рембата ВС РФ пообщался Кирилл Ольков, военный корреспондент «Известий».

Ремонтный батальон работает рядом с передовой и выполняет свои задачи в круглосуточном режиме. После проведения ремонта и восстановления работоспособности боевой техники ее сначала проверяют.

Командир роты с позывным Исток рассказал, что от их работы напрямую зависит эффективность боевых подразделений. Он отметил, что его подразделение выходит прямо на передовую, чтобы забрать поврежденную технику. Поэтому работа рембата является большим вкладом в победу ВС России.

Вам может понравиться

«Мы не предоставляем эту информацию»: сотрудники санатория «Заря» не опровергли пребывание Беглова

Сотрудники санатория «Заря» отказались комментировать новости о пребывании губернатора Петербурга Александра Беглова в учреждении. По информации СМИ, градоначальник взял внеплановый отпуск и отправился в Кисловодск. О внеочередном отпуске петербургского губернатора

Опубликовано видео с потерявшимся в зоне спецоперации бойцом ВСУ, который бежит за БТР

В Сети распространилось видео, на котором показано, как украинский солдат в зоне спецоперации пытается догнать БТР, которым управляют его сослуживцы. Однако попытки оказались безуспешными, сообщает «Военное дело». Кадры были сделаны

«Вагнеровцы» ведут невероятно мощный штурм, устраивая в Бахмуте нереальный ад

На территории Артемовска происходит «нереальный ад». Так украинские боевики описали обстановку в этом городе. Ресурс «Русская весна», ссылаясь на сообщения украинских военных, сообщает, что на территорию Артемовска одновременно со всех