Основная задача российского ремонтного батальона, который работает в зоне СВО на Украине – отремонтировать поврежденную или вышедшую из строя военную технику и вернуть ее на передовую. Со служащими рембата ВС РФ пообщался Кирилл Ольков, военный корреспондент «Известий».

Ремонтный батальон работает рядом с передовой и выполняет свои задачи в круглосуточном режиме. После проведения ремонта и восстановления работоспособности боевой техники ее сначала проверяют.

Командир роты с позывным Исток рассказал, что от их работы напрямую зависит эффективность боевых подразделений. Он отметил, что его подразделение выходит прямо на передовую, чтобы забрать поврежденную технику. Поэтому работа рембата является большим вкладом в победу ВС России.