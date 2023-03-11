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На территории Бахмута (ранее Артемовск) продолжаются ожесточенные боевые действия. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показали кадры освобожденного района Бахмута.

На опубликованных кадрах военкора сопровождает один из бойцов штурмового отряда ЧВК «Вагнер», принимавший участие в освобождении данного района города. По его словам, российским бойцам пришлось с боем брать практически каждый жилой дом, где были оборудованы хорошо защищенные позиции украинских военнослужащих. Штурмовик также добавил, что минеры противника очень хорошо выполнили свою работу, из-за чего освобождение южной части города проходило медленно, так как много времени уходило на разминирование.

На кадрах можно увидеть брошенные позиции ВСУ, где до сих пор остались тела убитых солдат и остатки боеприпасов натовского образца. Военкору показали пулеметные ленты с патронами стандарта НАТО и пустые ящики из-под снарядов для миномета, где все обозначения указаны на английском языке.

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