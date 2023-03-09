ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с журналистами URA.RU высказал свое мнение, что если российские войска будут вести наступление в Артемовске (украинское название Бахмут) в том же темпе, то город окажется под их полным контролем уже через 5-10 дней.

Если судить по сообщениям официальных лиц об обстановке в Артемовске, то ситуация может разрешиться в пользу российских сил в ближайшие дни. На днях Евгений Пригожин (основатель ЧВК «Вагнер») сообщал о взятии под контроль 40% территории города. «Сегодня Денис Пушилин и его советник сообщили, что почти 50% Артемовска контролируются российскими войсками», – подчеркнул Ткач.

По мнению военкора, если темпы наступательных сил российских войск сохранятся в заданном темпе, то Артемовск будет освобожден от украинских боевиков уже в ближайшие 5-10 дней. Он подчеркнул, что все пути снабжения украинской группировки находятся под прицельным огнем российской стороны.

Вам может понравиться

Российские военные прорвали оборону ВСУ южнее Марьинки

Штурмовики российской армии совместно с бронегруппами прорвали украинскую оборону южнее Марьинки и пошли в наступление в поселении Победа в ДНР. Об этом пишет канал Телеграм «Военкоры Русской весны». Отмечается, что

Российский боец смог сбить коптер ВСУ в зоне СВО из автомата Калашникова

Военнослужащий российской армии в зоне проведения специальной военной операции смог сбить украинской беспилотный летательный аппарат из личного стрелкового оружия под Кременной на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный

Стрелявший с балкона в Нижневартовске мужчина угрожает убить своего сына, с которым заперся в квартире

Мужчина, который стрелял в прохожих людей со своего балкона в Нижневартовске, угрожает совершить самоубийство и убить своего сына в возрасте 3 лет, которого захватил в заложники. Сообщается, что мужчина требует