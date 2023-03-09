Военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с журналистами URA.RU высказал свое мнение, что если российские войска будут вести наступление в Артемовске (украинское название Бахмут) в том же темпе, то город окажется под их полным контролем уже через 5-10 дней.

Если судить по сообщениям официальных лиц об обстановке в Артемовске, то ситуация может разрешиться в пользу российских сил в ближайшие дни. На днях Евгений Пригожин (основатель ЧВК «Вагнер») сообщал о взятии под контроль 40% территории города. «Сегодня Денис Пушилин и его советник сообщили, что почти 50% Артемовска контролируются российскими войсками», – подчеркнул Ткач.

По мнению военкора, если темпы наступательных сил российских войск сохранятся в заданном темпе, то Артемовск будет освобожден от украинских боевиков уже в ближайшие 5-10 дней. Он подчеркнул, что все пути снабжения украинской группировки находятся под прицельным огнем российской стороны.