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Штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» («АЗОМ») с северной стороны и продвигаются вглубь. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Симонов.

Территория предприятия «АЗОМ» представляет собой огромный промышленный комплекс с плотной заводской застройкой, оборудованной разветвленной сетью подземных коммуникаций на несколько этажей вглубь. Поэтому штурмовать территорию данного завода задача не из легких.

Многие военкоры уже отметили, что «Артемовский завод по обработке металлов» может повторить судьбу печально известного предприятия «Азовсталь», расположенного в Мариуполе. Напомним, что населенный пункт Артемовск уже находится в оперативном окружении, когда все дороги, ведущие в город, полностью перерезаны российскими частями или находятся под огневым контролем. Это делает снабжение гарнизона ВСУ довольно сложным мероприятием.

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