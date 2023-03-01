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Военный корреспондент Александр Коц написал в своем канале Телеграм об эффективной работе российских бойцов. Они применяют системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря чему успешно уничтожают украинские беспилотники.

Один из военнослужащих, который отвечает за противовоздушную оборону на одном из крупных соединений, рассказал, что системы РЭБ совместно с силами разведки перехватывают по каналам управления данные об украинских дронах и передают полученную информацию. Далее начинают работу средства ПВО.

Боец отметил, что применяется и обратная связь. Когда они видят дроны, то оповещают об этом РЭБ, и те начинают работу. Он добавил, что силами его тактической группы было уничтожено 42 беспилотника ВСУ.

 

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