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Подразделения психологического воздействия активно работают в зоне спецоперации на территории Украины. Они применяют звуковещательные устройства для того, чтобы призывать украинцев сдаваться в плен. Об этом рассказал Кирилл Ольков, корреспондент издания «Известия».

Военкор отметил, что звуковещательные станции работает по всей линии боевых действий. Их сигнал с призывом к ВСУ имеет дальность до пяти километров.

Оператор одной из таких звуковещательных станций, который работает под позывным «Ворон», рассказал, что в рядах ВСУ много наемников из других стран. По этой причине призывы раздаются в том числе и на иностранных языках. Оператор отметил, что военнопленные в ходе допросов часто подтверждают то, что услышали звуковещательную станцию и приняли решение сложить оружие и сдаться.

Командующий группой психологической борьбы рассказал, что украинцев очень сильно раздражает работа подобных российских устройств.

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