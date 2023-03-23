В районе Артемовска складывается очень напряженная ситуация на поле боя. С одной стороны штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» совместно с российской армией продолжают наступать, чтобы взять город в плотное кольцо, а с другой стороны командование ВСУ накапливает крупные резервы в живой силе и бронетехники для попытки деблокирования Артемовска.

Как сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем материале для «Комсомольской правды», украинская армия накапливает большое количество резервов, чтобы попытаться нанести фланговый удар в стык штурмовых групп ЧВК «Вагнер» и подразделений ВС РФ, которые продолжают окружать Артемовск.

По его словам, очень опасная ситуация в зоне боевых действий складывается севернее Артемовска, где противник, вероятнее всего, и попытается нанести свой контрудар. По этой причине штурмовые групп «музыкантов» активизировали свое наступление, чтобы быстрее замкнут котел. В таком случае часть подразделений ЧВК «Вагнер» сможет принять участие в отражении контрудара со стороны ВСУ.