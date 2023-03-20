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Флориан Филиппо, французский политик и глава правой партии «Патриоты», осудил высказывание польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского. Представитель Польши заявил о возможном вступлении Варшавы в вооруженный конфликт с Россией.

Филиппо написал в своем аккаунте Твиттер, что подобные слова польского политика указывают на то, что Евросоюз и НАТО не желают мира и угрожают всем странам.

Лидер французской партии отметил, что слова польского посла во Франции являются безумными.

До этого Росцишевский сообщил, что если Киев проиграет в конфликте с Москвой, то Варшава вступит в борьбу против России. Он отметил, что если Украина не сможет самостоятельно защитить свой суверенитет, то у властей Польши не останется другого выхода, кроме как выступить против России.

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