Запрет на участие России в расследование газопроводов «Северный поток» во Франции назвали абсурдным. Так считает Флориан Филипп, возглавляющий французскую политическую партию «Патриоты», пишет РИА Новости.

Политик отметил, что Россия является владельцем этих трубопроводов, поэтому расследование теракта касается ее в первую очередь. И запретить РФ участвовать в расследовании – это ненормально.

Напомним, что утечка в результате взрыва произошла на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре прошлого года.

Ранее Леонид Бершидский, обозреватель американского информационного агентства Bloomberg, заявил, что если тайна диверсии на «Северных потоках» будет сохранена, то это может привести к последующим подрывам. Он отметил, что до сих пор не появилось никакой информации ни о диверсии, ни о ее исполнителях.