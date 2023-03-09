Как следует из официального сообщения офиса генерального прокурора Украины, собственнице одного из херсонских телевизионных каналов было предъявлено обвинение в сотрудничестве с Российской Федерацией в заочном формате.

В сообщении офиса генерального прокурора Украины, опубликованного в Телеграм-канале, указано, что владелице херсонской телерадиокомпании сообщено о подозрении в коллаборационизме согласно части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Как следует из заявления Генпрокуратуры Украины, медийные платформы данной телерадиокомпании поддерживали действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

В официальном сообщение не упоминается имени и фамилии женщины, которой было предъявлено обвинение. Однако по информации херсонских новостных каналов, речь может идти о Татьяне Каменской, являющейся владелицей херсонской телерадиокомпании «ВТВ плюс».