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Жителям Калининграда не стоит бояться установок HIMARS, которые Польша запланировала разместить на границе с Калининградской областью.

В пресс-службе региональной администрации сообщили, что население региона находится под хорошей защитой.

Ранее глава Минобороны Польши заявил, что страна в этом году получит на вооружение установки HIMARS и поставит их на границе с Россией. Мариуш Блащак имел в виду дивизион, который Польша заказала еще в 2019 году. Он отметил, что основная задача Минобороны состоит в укреплении ВС страны так, чтобы Путин не смог напасть на республику.

Дмитрий Лысков, представитель пресс-службы Калининградской области, рассказал, что регион надежно защищает Балтийский флот и российская армия.

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