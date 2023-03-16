Поездку Башара Асада в Россию можно считать историческим поворотом. Сирийский лидер не был в России всего лишь полтора года, но за этот период в мире все перевернулось, пишет РИА Новости.

Европа стала самой жаркой территорией, где объединилась большая часть стран, которые принимают участие в украинских событиях. Но несмотря на то, что все внимание сейчас акцентируется на Западе, именно в Сирии произошло переломное событие.

Сообщается, что в Москву приехал не только Асад, там же собрались лидеры Ирана и Турции. Встреча между ними пройдет на следующей неделе.

Если ранее интересы властей Сирии представляли только Иран и Россия, а Турция отказывалась сотрудничать, то теперь Эрдоган признал, что больше не нужно делать попыток свергнуть Асада, а стоит прийти к соглашению.