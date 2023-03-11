В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской Весны» было опубликовано видео с «дорогой смерти» неподалеку от Артемовска (украинское название Бахмут). На видеозаписи можно увидеть, как по переправе с огромным количеством разбитой техники ВСУ украинские военнослужащие несут на носилках раненного товарища.

Боевики пересекают переправу в месте уничтоженного моста. В момент съемки по переправе бьют снаряды российской артиллерии. Стоит отметить, что в настоящее время в Артемовске проходят самые ожесточенные бои на Донбассе. Сообщается, что российские силы контролируют практически 50% территории населенного пункта, а последний крупный путь снабжения украинских подразделений теперь находится под прицельным огнем российской артиллерии.

Ранее сообщалась, что украинская группировка в Артемовске составляет примерно 10-12 тысяч человек. Украинское командование до сих пор дает указание ВСУ всеми силами продолжать удерживать оставшуюся часть города.