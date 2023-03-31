Чтобы избежать казни в своей стране, Владимир Зеленский, украинский лидер, может сбежать в Израиль. Так считает Лукас Гейдж, ветеран американской морской пехоты. Об этом он написал у себя в Твиттере.

С его слов, у Киева не останется другого выхода, кроме как сдаться. Народ Украины осознает, что с ним просто вели игру и захочет расквитаться с Зеленским. Президенту страны придется бежать и, скорее всего, в Израиль, рассказал Гейдж.

Ранее Дуглас Макгрегор, бывший советник американского Минобороны, сообщил, что президент Украины в ближайшее время может приехать в Штаты. Он предположил, что сделает он это сразу после того, как Вашингтон перестанет оказывать военную помощь Киеву.

А Филип Ингрэм, офицер британской разведки, в марте предположил, что американское руководство может прекратить поддерживать Украину после того, как в США пройдут выборы в 2024 году.