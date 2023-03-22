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Ноктис Дрейвен, ветеран американских Вооруженных сил, сообщил, что если войска США столкнутся с армией Китая или России, то потерпят поражение.

Экс-военный объяснил, что внедрение либеральной политики в структуру Вооруженных сил серьезно ослабило американскую армию. Он отметил, что в последние годы был снижены стандарты тренировок. Причиной этому стало то, что в структуры спецназа начали принимать женщин.

Отрицательно повлияло на армию страны, по мнению Дрейвена, и падение уровня образования в Америке. Ветеран отметил, что сейчас много внимания уделено внедрению ЛГБТ-идеологии. В результате на качественное обучение бойцов армии не остается ресурсов.

Также Дрейвен добавил, что экономика США находится в упадке.

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