Бывший солдат частной военной компании «Моцарт» и ветеран американского спецназа, который имеет 26 лет боевого опыта, рассказал, что занимается обучением украинских солдат.

Американец, которого зовут Эрик, уже на протяжении года работает на Украине. На данный момент он обучает группу военных, в составе которой находится 20 человек.

Военный США уточнил, что длительное время изучал, как можно противостоять военным армии РФ. И теперь он успешно передает свои навыки украинским бойцам.

Эрик рассказал, что украинские солдаты жалуются на российские войска, которые идут в наступление, несмотря на артиллерийские обстрелы. Запад называет такую тактику безрассудной. Однако американский ветеран утверждает, что таким образом бойцы РФ находят слабые места врага.