Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников, Пентагон планирует поставить вооруженным силам Украины американские танки раньше заявленных сроков. Военное ведомство США решило отправить Украине отремонтированные танки более старых модификаций.

В январе Вашингтон впервые объявил о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи, в который впервые было включено 31 американский танк . Позже стало известно, что для передачи обещанных танков Украине вооруженным силам США понадобится более года.

Поэтому американские чиновники приняли решение отправить на территорию Украины более старые модификации своих танков, а именно M1A1. Данные боевые машины после проведения восстановительных работ смогут быть переданы украинской армии в течение ближайших 8-10 месяцев. При этом пока неизвестно, когда украинские военнослужащие приступят к тренировкам по эксплуатации американских танков.